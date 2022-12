Samsung Galaxy Watch4 al 55% di SCONTO è da prendere ADESSO

Amazon lancia una bomba pazzesca che ti permette di avere uno degli smartwatch più belli di sempre a un prezzo davvero speciale. Approfitta subito di quest’offerta e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 119,99 euro, anziché 269 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte al prezzo più basso di sempre, con un ribasso del 55%. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Avrai al polso uno smartwatch spettacolare, molto elegante e comodo. Potrai monitorare il tuo stato di salute, svolgere tutte le attività fisiche che vuoi e sfruttare il GPS integrato mentre fai sport.

Samsung Galaxy Watch4 al polso per non rinunciare a niente

Questo smartwatch ti permette di avere al tuo polso praticamente tutto quello che desideri. Oltre al design accattivante ed elegante, potrai ricevere notifiche dei messaggi delle chiamate e gestire i tuoi esercizi. Ha una bellissima cassa da 40 mm con un display colorato e molto sensibile al tocco. Puoi scegliere allo stesso prezzo due colorazioni nero o rosa.

La connessione Bluetooth ti garantisce la possibilità di associare il tuo smartphone in modo veloce e potrai sfruttare tutte le funzioni di fitness. Ad esempio potrai svolgere fino a 90 esercizi riuscendo a migliorare di volta in volta i tuoi obiettivi. Puoi condividere i tuoi successi con gli amici e addirittura gareggiare in una sorta di competizione in tempo reale. Samsung Galaxy Watch4 è resistente all’acqua con certificazione IP68 e quindi ti permette di usarlo anche per nuotare.

Questa è davvero un’offerta irripetibile e quindi dovrai essere velocissimo per potertene avvalere. Uno sconto del 55% farà gola a diversi per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 119,99 euro, anziché 269 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.