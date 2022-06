Samsung Galaxy Watch4 44mm ad appena 150€: incredibile AFFARE su eBay

Inutile girarci attorno: l’ottimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 44mm ad appena 150€ è l’offerta di eBay che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un wearable completo di tutto e con un design strepitoso.

Con uno sconto del 20% a tua disposizione con l’esclusivo codice coupon “MENO20ESTATE”, infatti, puoi ricevere a casa il wearable di Samsung al prezzo più basso mai raggiunto finora: clicca subito questo link e preparati a indossare un dispositivo eccellente a 360°.

Samsung Galaxy Watch4 4mm ad appena 150€ su eBay è l’occasione che non puoi ignorare

Samsung Galaxy Watch4 ha tutto ciò di cui hai bisogno per tenere sempre traccia dei tuoi parametri vitali, le notifiche in arrivo sul tuo smartphone e le prestazioni durante gli allenamenti in palestra. È dotato di una stupenda cassa circolare in alluminio da 44mm con un display ad altissima risoluzione e con un’ottima luminosità, mentre lateralmente sono anche presenti due comodi tasti per controllare con precisione le tue prestazioni fisiche e non solo.

Completamente impermeabile e resistente anche alla polvere, lo smartwatch di Samsung dispone di un sensore HR per il battito cardiaco che registra costantemente 24/7 i battiti, calcola la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti offre anche la possibilità di registrare un ECG (elettrocardiogramma) da salvare sul telefono ed eventualmente inviare al tuo medico di fiducia. Dotato di una batteria di lunga durata e anche del pieno supporto all’ottimo assistente vocale Google Assistant, il wearable è considerato come il miglior wearable mai realizzato da Samsung.

Non farti scappare questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Samsung al prezzo di un classico medio gamma qualsiasi. Ricorda di utilizzare il codice coupon “MENO20ESTATE” per abbassare il prezzo di vendita di un ulteriore 20%.

