Samsung Galaxy Watch FE è lo smartwatch da prendere oggi su Amazon (-70€)

Il Samsung Galaxy Watch FE diventa sempre più interessante e, grazie alla nuova offerta di Amazon, è ora disponibile con il 35% di sconto rispetto al listino di 199 euro. Sfruttando la promozione in corso, infatti, lo smartphone di Samsung è acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch FE: ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch FE è un ottimo smartwatch, completo e in grado di integrarsi al meglio con il proprio smartphone Android. Il dispositivo può sincronizzare le notifiche oltre che gestire le chiamate e monitorare la salute e l’allenamento dell’utente.

Dotato di un display AMOLED e di una cassa da 40 mm, il Galaxy Watch FE è disponibile in tre diverse colorazioni (tutte in offerta in questo momento) e può essere abbinato a qualsiasi smartphone Android (non solo Samsung) con almeno Android 11 e 1,5 GB di RAM. Per molti utenti, in questo momento, è lo smartwatch da prendere.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch FE al prezzo scontato di 129 euro (con uno sconto del 35% rispetto al listino) con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni oltre che di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartwatch è venduto direttamente da Amazon.