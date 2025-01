Samsung Galaxy Watch 8 riproporrà anche uno dei modelli più amati?

La prossima serie dei Samsung Galaxy Watch 8, da un certo punto di vista, potrebbe segnare un gradito ritorno al passato, riportando in auge una versione assente nell’attuale linea dei Watch 7.

Nonostante l’evoluzione tecnologica, il pubblico continua a mantenere una certa sintonia con i “controlli fisici” dei dispositivi elettronici, inclusi gli smartwatch. Nel caso dei Samsung Galaxy Watch, parliamo ovviamente della ghiera rotante.

Sebbene il touchscreen sia senz’altro pratico e versatile, la possibilità di muoversi nell’interfaccia ruotando semplicemente una ghiera ha conquistato il cuore di molti fan del brand.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic è un’ipotesi tutt’altro che remota

Di serie in serie, Samsung ha fatto scelte altalenanti circa la ghiera rotante, rinunciandovi con i Watch 5 per poi reintrodurla con il Watch 6 Classic. L’arrivo dei più recenti Samsung Galaxy Watch 7 e Samsung Galaxy Watch Ultra privi di questa caratteristica ha deluso molti potenziali consumatori, ma una recente indiscrezione riaccende le speranze.

Un’indagine condotta da Smartprix nel database dei dispositivi GSMA ha rivelato l’esistenza di un possibile Samsung Galaxy Watch 8 Classic, identificato dal numero di modello SM-L505U. Questa sigla segue la logica di numerazione dei modelli Watch 7 e Ultra, suggerendo che si tratti di un dispositivo reale e in fase di sviluppo.

L’utilizzo del suffisso “Classic” è significativo, poiché Samsung lo ha adoperato in passato solo per i Watch 4 e 6, modelli caratterizzati proprio dalla ghiera rotante. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, il ritorno del nome “Classic” fa pensare che Samsung possa decidere di riproporre la ghiera rotante in vista dell’uscita dei suoi prossimi orologi.

Per chi ha rinunciato ai modelli Galaxy Watch più recenti proprio per l’assenza della ghiera girevole, un eventuale Watch 8 Classic potrebbe essere un incentivo per riconsiderare l’offerta di smartwatch Samsung.