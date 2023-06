Samsung Galaxy Watch 6: rifatti gli occhi con queste NUOVE immagini

L’atteso evento Unpacked che Samsung terrà il 27 luglio promette una ricca selezione di interessanti prodotti. Oltre alla presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli, L’azienda svelerà anche la tanto attesa serie Samsung Galaxy Watch 6. Le ultime informazioni suggeriscono che saranno annunciati due modelli principali: il Galaxy Watch 6 ed il Galaxy Watch 6 Classic.

Man mano che ci avviciniamo all’evento, le fughe di notizie si intensificano. Ad esempio, proprio in questi giorni sono state diffuse online diverse immagini dei prossimi smartwatch Samsung.

Come saranno Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic

Immagini

Il mese scorso vi avevamo mostrato i rendering CAD 3D del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, grazie a cui abbiamo potuto dare un primo sguardo all’orologio. Le immagini mostravano il dispositivo nel suo case in metallo, con un cinturino in silicone ed una chiusura magnetica. Inoltre, il modello Classic presentava la tipica lunetta girevole fisica, molto amata dai fan della serie Galaxy Watch.

Nelle recenti immagini, condivise dai colleghi di Winfuture, è possibile notare che il modello standard del Galaxy Watch 6, con cinturino tradizionale, sembra avere cornici più sottili ed un profilo generale più snello. Entrambi gli smartwatch Samsung offriranno una serie di funzionalità legate alla salute ed al fitness (monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dell’attività fisica e molto altro ancora).

Secondo un recente rapporto, il Galaxy Watch 6 offrirà poi una velocità di ricarica wireless pari a 10 W, lo stesso valore dell’attuale Samsung Galaxy Watch 5 che, per tua informazione, puoi trovare su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 202 euro grazie ad un clamoroso sconto del 32%: devi fare in fretta perché le unità disponibili stanno già per terminare.

