Samsung Galaxy Watch 6: ecco le batterie che troveremo a bordo

L’azienda sudcoreana è quasi pronta a lanciare sul mercato la sua prossima serie di smartwatch: parliamo ovviamente dei nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch 6. Dopo le recenti indiscrezioni, pare si stiano delineando i dettagli più importanti.

Nello specifico, grazie ad una lista online proveniente dalla Cina, sono stati condivisi i dati circa la capacità delle singole batterie che equipaggeranno la serie, confermando gli ultimi rumor diffusi sul web.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 6

Escludendo un eventuale Samsung Galaxy Watch 6 Pro, in merito a cui non vi è ancora nessuna certezza, le batterie installate sugli altri modelli della serie avranno le seguenti capacità:

Galaxy Watch 6 40mm: batteria da 300mAh

Galaxy Watch 6 44mm: batteria da 425mAh

Galaxy Watch 6 Classic 42mm: batteria da 300mAh

Galaxy Watch 6 Classic 46mm: batteria da 425mAh

Tuttavia, il dettaglio che sta suscitando più interesse riguardo i nuovi Samsung Galaxy Watch 6 è il possibile ritorno della ghiera fisica rotante. Secondo alcune fonti, il Galaxy Watch 6 Classic potrebbe reintrodurre questo elemento che era stato rimosso lo scorso anno, quando l’azienda ha svelato ufficialmente il suo Galaxy Watch 5 Pro.

Non si hanno ancora informazioni riguardo alla data di presentazione ufficiale, ma si presume che i prossimi smartwatch Samsung possano trovare spazio durante l’evento Unpacked di agosto o settembre in compagnia degli smartphone pieghevoli di nuova generazione, Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, oltre che dei futuri Galaxy Tab S9.

La capacità delle batterie, sebbene non sia l’unico elemento a determinare l’autonomia degli smartwatch, è comunque un dato importante per gli utenti che desiderano un dispositivo in grado di durare il più a lungo possibile senza la necessità di essere frequentemente ricaricato.

In attesa di ulteriori dettagli, potrebbe interessarti sapere che oggi hai la possibilità di acquistare l’attuale Samsung Galaxy Watch 5 su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 218 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 33%.

