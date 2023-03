Samsung Galaxy Watch 6 Pro: il ritorno della ghiera rotante fisica

A sorpresa, Samsung potrebbe riproporre una delle caratteristiche più amate del suo Galaxy Watch: il nuovo Samsung Galaxy Watch 6 Pro dovrebbe includere una ghiera rotante fisica, che mancava nell’ultimo Galaxy Watch 5 Pro ma era presente nel Galaxy Watch 4 Classic del 2021.

L’anno scorso, Samsung ha lanciato il Galaxy Watch 5 in tre diverse dimensioni: 40mm, 44mm e 45mm. L’ultimo modello, il Pro, si distingue per una enorme batteria da 590mAh. In linea con queste aspettative, alcune settimane fa le batterie dei modelli da 40mm e 44mm del Galaxy Watch 6 (codice modello SM-R93 e SM-R94) sono state certificate da Safety Korea: i futuri orologi smart dovrebbero avere a bordo dei moduli ancora più generosi.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 6 Pro

Secondo un nuovo report condiviso online, Samsung starebbe sviluppando due versioni della serie Galaxy Watch 6, denominate “Fresh6” e “Wise6”. Per dovere di cronaca, ricordiamo che Fresh e Wise erano anche i rispettivi nomi in codice del Galaxy Watch 4 e del Galaxy Watch 4 Classic.

Ciò suggerisce che i nuovi orologi arriveranno in quattro declinazioni, come la serie del 2021: una versione base senza una ghiera fisica (40mm e 44mm) ed una versione Pro/Classic con una ghiera rotante fisica (42mm e 45mm/46mm). Esiste anche la possibilità di un quinto modello con una batteria ancora più elevata.

Sfortunatamente, è ancora troppo presto per trarre conclusioni ma questo è comunque un fondamentale indizio circa la volontà di Samsung nel riproporre l’iconica ghiera fisica. I modelli senza la ghiera fisica potrebbero avere un design con vetro curvo ma ci aspettiamo ulteriori anticipazioni nelle prossime settimane.

La nuova gamma di Galaxy Watch 6 dovrebbe essere svelata assieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5 e Samsung Galaxy Z Flip 5, nel mese di agosto o settembre. Fino ad allora, potrebbe interessarti sapere che Samsung Galaxy Watch 5 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 227 euro invece di 329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.