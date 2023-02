Samsung Galaxy Watch 6: in arrivo un restyling con vetro curvo

Il mondo della tecnologia non smette di evolversi e Samsung è pronta a stupire ancora una volta i consumatori. Nel corso di quest’anno, infatti, l’azienda presenterà la gamma Galaxy Watch 6, insieme ai nuovi modelli di smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5.

Non è tutto: Samsung ha deciso di apportare delle significative modifiche al design di tutti questi dispositivi. In particolare, i telefoni pieghevoli saranno dotati di una cerniera a forma di goccia che renderà meno visibile la piega dello schermo. Ma non solo gli smartphone subiranno un restyling: anche il prossimo Galaxy Watch 6 dovrebbe andare incontro ad una bella svecchiata.

Cambiamenti in vista per Samsung Galaxy Watch 6

Secondo le indiscrezioni diffuse dal leaker Ice Universe, il Galaxy Watch 6 avrà un design con vetro curvo, che rappresenta una significativa differenza rispetto allo schermo piatto del Galaxy Watch 5. Si tratta di una scelta stilistica che potrebbe essere ispirata dall’Apple Watch e dal Google Pixel Watch, ma che comunque rappresenta un’innovazione per Samsung:

Samsung Galaxy Watch 6 has returned to the curved glass design. From now on, it is known that the glass is not flat and there is not much other information. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2023

Le indiscrezioni sul Galaxy Watch 6 non si fermano qui: secondo precedenti rapporti, sembra che Samsung stia trattando con il produttore cinese di display BOE per la fornitura di pannelli OLED. Dopo aver utilizzato lo stesso chipset Exynos W920 per due anni, Samsung potrebbe anche integrare un chipset più aggiornato per migliorare le prestazioni del dispositivo.

Ci aspettiamo che il nuovo smartwatch Samsung sia dotato di tutte le funzioni di monitoraggio della salute e del fitness offerte dalla serie Galaxy Watch 5. Infine, lo smartwatch dovrebbe essere disponibile nelle varianti solo Wi-Fi e Wi-Fi + 5G, per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti (anche per quanto riguarda il portafoglio).

Certo, un design in vetro curvo sui bordi dello schermo potrebbe rendere lo smartwatch più suscettibile ai graffi, ma potrebbe anche dar vita ad un dispositivo più elegante e raffinato, al punto da diventare un vero e proprio gioiello tecnologico da indossare ogni giorno. Resta solo da attendere la presentazione ufficiale di Samsung per scoprire tutte le novità in arrivo.