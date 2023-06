Samsung Galaxy Watch 5 Pro: il miglior smartwatch ad un prezzo SENSAZIONALE (-43%)

Il potentissimo Galaxy Watch 5 Pro di Samsung è uno degli smartwatch più completi che vi siano in circolazione; dispone di un sistema operativo (Wear OS) personalizzato ad hoc dal costruttore sudcoreano e oggi, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro ad un prezzo sensazionale: solo 285,95€ al posto di 499,00€, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che si tratta di un risparmio veramente unico, pari al 43% sul costo di listino. Noi vi invitiamo ad approfittarne subito per non perdere lo sconto dedicato; fate presto prima che terminino le scorte disponibili. Fra le altre cose poi, il wearable viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, quindi questo implica che godrà di una serie di vantaggi non da poco.

Citiamo la consegna celere in pochissimi giorni (anche in meno di 48 ore) presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più?

Samsung Galaxy Watch 5 Pro su Amazon: il miglior smartwatch del momento

Questo dispositivo vanta un’estetica veramente elegante ma sportiva al tempo stesso. Il display è resistente grazie al cristallo di zaffiro e la cassa p in titanio nero o grigio (si può scegliere uno dei due colori) così da resistere a qualsiasi urto accidentale. Questo Galaxy Watch 5 Pro permette poi di tracciare i percorsi mediante un GPS super preciso.

La batteria dura tantissimo, anche con tutti i sensori attivi. Pensiamo al cardiofrequenzimetro, a quello bioattivo per controllare la frequenza cardiaca ma anche la pressione sanguigna e, come se non bastasse, monitora perfino il sonno e gli allenamenti. Dulcis in fundo, è un notificatore preciso e affidabile. Con uno sconto così elevato non potete lasciarvelo sfuggire: a 285,95€ è da comprare al volo.

