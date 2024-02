Samsung Galaxy Watch 5 Pro è in SUPER OFFERTA su Amazon (-50%)

Se siete alla ricerca di uno smartwatch davvero ottimo e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo per il Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Lo smartwatch della casa coreana, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro, con il 50% di sconto rispetto al prezzo consigliato per la variante Bluetooth con colorazione Black Titanium. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere lo smartwatch al carrello.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: ora è imperdibile

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è lo smartwatch ideale da abbinare al proprio smartphone Android. Dotato di un display da 1,4 pollici, il dispositivo di Samsung ha tutte le carte in regola per offrire un funzionamento completo e soddisfacente, in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartwatch è utilizzabile per il monitoraggio della salute e dell’allenamento oltre che per la sincronizzazione delle notifiche, con possibilità di rispondere. C’è anche il GPS che consente di monitorare la posizione anche senza dover fare affidamento sullo smartphone.

