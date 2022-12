Samsung Galaxy Watch 5 Pro: a QUESTO PREZZO è lo smartwatch da comprare (-40%)

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è la dimostrazione delle capacità di Samsung di realizzare smartwatch completi ed in grado di garantire prestazioni al top del mercato, sia per il monitoraggio della salute che per quanto riguarda le varie funzionalità smart tipiche di questi prodotti. Si tratta di dispositivo completo sotto tutti i punti di vista e dal marcato carattere premium.

Con la nuova offerta Amazon di oggi, disponibile a tempo limitato, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro può essere acquistato al prezzo scontato di 299 euro invece di 499 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino di uno dei modelli di riferimento del mercato smartwatch.

Da notare, inoltre, che il Samsung Galaxy Watch 5 Pro può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: un riferimento assoluto del settore smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, arrivato sul mercato pochi mesi fa, ha tutte le carte in regola per essere considerato un riferimento assoluto del mercato smartwatch. Il comparto tecnico è al top e integra tutti i sensori necessari per utilizzare al meglio il dispositivo, anche durante l’allenamento e per il monitoraggio della salute, grazie al sensore bioattivo 3 in 1. Grazie al display in cristallo di zaffiro, inoltre, il vetro dello smartwatch è estremamente resistente.

La nuova offerta Amazon è, quindi, da cogliere al volo. Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è acquistabile al prezzo di 299 euro invece di 499 euro con uno sconto del 40% rispetto al prezzo standard. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 60 euro. Il modello in offerta presenta l’elegante colorazione Gray Titanium che contribuisce a rendere ancora più premium il dispositivo.

