Samsung Galaxy Watch 5 44mm SPROFONDA sotto i 200 euro (-39%)

Anche il Samsung Galaxy Watch 5 da 44mm si unisce alla festa del Sottocosto Unieuro. Oggi lo puoi acquistare a 199,99 euro anziché 329,90 euro, per effetto del 39% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Acquistandolo su Unieuro hai la libertà di pagarlo in un’unica soluzione oppure in 3 rate da 66,66 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Le spese di spedizione sono gratuite, puoi però sempre scegliere di ritirarlo – anche in questo gratis ovviamente – nel punto vendita Unieuro più vicino a casa.

Samsung Galaxy Watch 5 da 44mm in super offerta a 199,99 euro sul sito di Unieuro

Un hardware completo, un bel display, le app di Google e il Play Store, un software ricco di funzionalità: questi i principali punti di forza di uno smartwatch che si presenta come la naturale evoluzione del Galaxy Watch 4.

Anche su Amazon è in offerta, ma nella versione più piccola da 40mm, ideale per chi ha i polsi stretti. Il prezzo? Lo stesso – 199,99 euro – di quello della versione più grande da 44mm. Sì, possiamo dire che in questa offerta Unieuro è meglio di Amazon.

Grazie alle app di Google, puoi usare Google Maps per navigare, Google Wallet per i pagamenti tramite smartwatch, oppure ancora Google Assistant per richiamare l’assistente vocale. E se hai uno smartphone Samsung, puoi perfino ottenere un elettrocardiogramma completo, i cui risultati possono essere condivisi con il tuo medico di fiducia.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sul Samsung Galaxy Watch 5 da 44 mm, in modo da beneficiare di un maxi sconto del 39% e delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.