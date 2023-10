Samsung Galaxy Watch 4: l'orologio TOP che costa solo 129€

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso Galaxy Watch 4 di Samsung, un prodotto che, grazie agli sconti folli di Amazon, si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 129,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un orologio smart veramente eccezionale, dotato di features assurde, con un peso contenuto e un rapporto qualità-costo ineccepibile.

Samsung Galaxy Watch 4: il best buy del momento

Il Samsung Galaxy Watch 4 è un gioiello; ha una cassa in acciaio inossidabile che gli dona uno stile sofisticato, mentre il cinturino in silicone è comodo da indossare durante tutto il giorno. Inoltre, è possibile cambiare quest’ultimo per adattarlo al proprio stile grazie alla vasta gamma di opzioni disponibili. Nonostante il suo aspetto premium, il Galaxy Watch 4 è sorprendentemente robusto e resistente all’acqua, il che significa che è possibile utilizzarlo durante gli allenamenti intensi o sotto la pioggia senza il minimo problema.

Dispone di un sensore ottico per la frequenza cardiaca avanzato, offre un monitoraggio continuo del battito in tempo reale e avvisa l’utente in caso di anomalie. Inoltre, vanta un sensore ECG che serve per analizzare l’attività elettrica del cuore. Può monitorare il sonno, il livello di stress e l’ossigeno nel sangue. Dulcis in fundo, offre più di 90 modalità di allenamento: è un companion perfetto per lo sport. Sul fronte software, è alimentato da Wear OS, il sistema operativo di Google per dispositivi indossabili. Si collega via Bluetooth al vostro dispositivo ed è particolarmente indicato per chi possiede già uno smartphone di Samsung.

Con un prezzo irrisorio di soli 129,00€, questo smartwatch è un vero best buy senza paragoni. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita; avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.