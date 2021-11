Samsung Galaxy Watch 4: lo smartwatch definitivo con Wear OS

Se stai cercando uno smartwatch completo e affidabile, il Black Friday di Amazon offre uno dei migliori presentati quest’anno ad un prezzo eccezionale. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch 4, l’ultimo nato della gamma che per la prima volta si affida a Wear OS di Google. Grazie ad uno sconto di ben 80 euro, in occasione del Black Friday la variante nera è acquistabile a soli 219 euro.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4: caratteristiche tecniche

Come da tradizione, lo smartwatch ospita un display Super AMOLED da 1,4 pollici (44mm) dall’ottima visibilità anche sotto la luce diretta. Per il processore Samsung adotta il suo ultimo chip, l’Exynos W920, che grazie ad 1,5GB di memoria RAM garantisce una maggiore fluidità e reattività rispetto al passato. Per quanto riguarda l’archiviazione interna, invece, troviamo una ROM da ben 16GB. La vera novità però, come accennato in apertura, è il sistema operativo. Samsung abbandona (non del tutto) Tizen per passare definitivamente a Wear OS, la versione per indossabili di Android. Samsung, però, non rinuncia all’interfaccia personalizzata, fiore all’occhiello dei suoi smartwatch.

Tuttavia, il cambio di OS apre ad un mondo di opportunità che includono finalmente tutti i servizi Google, incluso Maps grazie al GPS integrato. Non manca neanche il controllo dell’ossigeno nel sangue, così come l’applicazione per effettuare l’ECG. L’orologio consente di gestire chiamate, messaggi e naturalmente l’attività sportiva con oltre 90 modalità di allenamento. È presente il sensore di battito cardiaco, così come il monitor del sonno che sfrutta un approccio olistico che consente di controllare ogni fase del riposo (incluso il russare). Vera novità è la funzione Body Composition che fornisce un’analisi completa del proprio corpo. Da qui è possibile controllare la massa grassa, l’indice di massa corporea (BMI), l’acqua presente nel corpo e numerosi altri dati. Nel complesso, uno degli smartwatch più completi attualmente disponibili sul mercato, ad un prezzo decisamente competitivo.

Grazie ad uno sconto del 27%, il Samsung Galaxy Watch 4 può essere acquistato su Amazon a soli 219 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso registrato finora.