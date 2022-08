Samsung Galaxy Watch 4, il prezzo si SBRICIOLA: a 149€ è follia pura

Non sappiamo quanto ancora resterà disponibile a questo prezzo su Amazon, di certo Samsung Galaxy Watch 4 (versione Bluetooth con cassa da 40 mm) a 149€ è un affare pazzesco. Un prodotto da non perdere perché si tratta di uno smartwatch di punta, con funzionalità avanzate sotto ogni punto di vista, adesso proposto investendo una cifra bassissima in rapporto alla qualità.

Non perdere l’occasione del momento e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 4: è il momento di averlo

Scegliere lui adesso è la cosa più intelligente da fare. Il motivo? Quasi banale: tanta sostanza, investendo una cifra decisamente bassa. Elegante, raffinato e costruito con materiali pensati per durare nel tempo. Dal suo ampio schermo, inserito in cassa squadrata, puoi leggere agevolmente le notifiche in arrivo ed evitare di prendere sempre lo smartphone.

Ancora, è perfetto per la salute: non solo controllo del battito cardiaco e classiche feature, ma anche stima della pressione sanguigna e controllo dell’ossigeno nel sangue. Tutto qui? Assolutamente no: puoi anche realizzare un ECG, direttamente dal polso!

Ovviamente, è anche un vero e proprio personal trainer, grazie al GPS integrato e una moltitudine di modalità sportive e funzionalità dedicate ai tuoi allenamenti. Metti adesso al polso un vero e proprio computer, affidati a un brand che non ha bisogno di presentazioni e fai il tuo affare. Samsung Galaxy Watch 4, con cassa da 40 millimetri, a 149€ è l’affare che non puoi farti scappare. Completa l’ordine adesso da Amazon velocemente per non perderlo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.