Samsung Galaxy Watch 4 con WearOS a 169€: SCONTACCIO di 100€ (Amazon)

L’eccellente Samsung Galaxy Watch 4, probabilmente il miglior smartwatch concepito dal colosso sud coreano, adesso a prezzo pazzesco su Amazon. Il wearable con un sacco di funzioni, supportato dal sistema operativo WearOS, lo porti a casa a 169€ invece di 269€ nella versione Bluetooth con cassa da 40 mm. Lo sconto totale è di ben 100€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 4: è il momento di averlo

Non c’è da rifletterci troppo. In assoluto, si tratta di una delle migliori soluzioni da polso per i possessori di dispositivi Android. Tutta la qualità di un brand che non ha bisogno di presentazioni, per la prima volta con a bordo il sistema operativo di Google. Proprio questo è il mix perfetto, che rende così interessante questo dispositivo.

Tutto il potenziale di wearOS, sapientemente ottimizzato e personalizzato per offrire prestazioni pazzesche. Un validissimo alleato per controllare le notifiche e gli avvisi dal polso, ma anche molto altro.

Ad esempio, si tratta di un avanzatissimo monitor per la salute. Fra le funzionalità, spiccano:

controllo della pressione sanguigna ;

; realizzazione di un elettrocardiogramma , direttamente dal polso;

, direttamente dal polso; controllo H24 del battito cardiaco;

analisi avanzata della qualità del riposo notturno (incluse le variazioni di ossigeno nel sangue e il russare).

Naturalmente, complice il GPS integrato, questo dispositivo è pronto a rivelarsi un validissimo personal trainer. Monitora i tuoi progressi durante gli allenamenti e tienine traccia all’interno dell’applicazione per Android.

Insomma, un concentrato di tecnologia da polso, di altissimo livello. Uno smartwatch premium che, a questo prezzo, non ha rivali. Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon. Accaparrati adesso Samsung Galaxy Watch 4 in versione Bluetooth con cassa da 40mm a 169€ invece di 269€, ottenendo uno sconto di 100€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.