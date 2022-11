Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46mm CROLLA a 189€ (-53%)

Nuovo minimo storico per il Samsung Galaxy Watch 4 nella versione Classic da 46mm. Il prezzo dell’iconico indossabile è sceso sotto i 200,00€: solo per oggi lo paghi 189€ anziché 399€, grazie a uno sconto del 53% su Amazon. Hai perfino la possibilità di acquistarlo in 5 comode rate mensili da 37,80€ a interessi zero. E se non ti bastasse, godi anche dei benefici di Amazon Prime, il che significa che lo puoi ricevere a casa già domani senza pagare le spese di spedizione. Insomma, si tratta di un’offerta che difficilmente puoi lasciarti sfuggire e che non si ripresenterà a breve.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm

Il modello Classic da 46mm del Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch che fa del design senza tempo uno dei suoi principali punti di forza. Ma non è solo questo, ovviamente. È infatti il primo smartwatch Samsung a misurare la composizione corporea, aiutandoti così a raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi conoscendo la percentuale di grassi, muscoli e acqua nel tuo corpo. Presente anche il monitoraggio preciso della frequenza cardiaca e la misurazione della pressione sanguigna, in ogni momento della giornata e ovunque ti trovi. E se hai uno smartphone Samsung, hai anche la possibilità di registrare un elettrocardiogramma.

E con il Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm non perdi più nemmeno un metro delle tue sessioni di allenamento all’aperto, grazie al GPS integrato. In più hai la libertà di praticare qualunque sport desideri, l’indossabile di Samsung riconosce infatti oltre 90 esercizi differenti.

Approfitta del prezzo assolutamente folle con cui Amazon ha scelto solo per oggi di vendere la versione Bluetooth del modello Classic del Samsung Galaxy Watch 4, tuo a soli 189€ a fronte di un prezzo di listino da 399€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.