Samsung Galaxy Watch 4 a 199€: un REGALO dell'Amazon Black Friday

L'ambito e celebrato Samsung Galaxy Watch 4 scende a prezzo regalo su Amazon per il Black Friday 2021. Puoi portare a casa l'edizione Bluetooth in gran sconto, in entrambe le versioni. Si parte da appena 199€ per il modello da 40 mm e 219€ per quello da 44 mm. In entrambi i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 4 in gran sconto su Amazon

Uno degli smartwatch che ha avuto più successo, diventando forse l'unico vero rivale degli Apple Watch. Sai perché? Si tratta di un wearable del colosso sud coreano, ma è dotato dei sistema operativo WearOS, ovvero Android per smartwatch. Un pannello da altissima visibilità, inserito in cassa circolare, pronto a darti accesso a una serie di funzionalità avanzata. Dalla gestione puntuale delle notifiche, a un monitor della salute che arriva persino a realizzare un elettrocardiogramma e una stima della pressione sanguigna in tempo reale.

Dotato di GPS integrato, puoi tenere traccia delle tue performance sportive: una serie di dati da scaricare all'interno della specifica applicazione per Android. Al momento di riposare, affidati a lui anche per valutare la qualità del tuo riposo notturno: addirittura, puoi tenere sotto controllo il respiro, valutando come varia l'ossigeno all'interno del sangue ed eventuali difficoltà respiratorie.

Insomma, un eccezionale dispositivo: è Samsung Galaxy Watch 4 e ora lo porti a casa a prezzo assurdo da Amazon, in occasione del Black Friday 2021. Scegli l'edizione Bluetooth che preferisci:

In entrambi i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.