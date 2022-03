Samsung Galaxy Watch 4 a 172€: WearOS, GPS, ECG e pressione (-97€)

Samsung Galaxy Watch 4 è un eccellente smartwatch top di gamma con ottima personalizzazione di WearOS a bordo. Grazie agli sconti Amazon del momento, risparmi quasi 100€ e lo porti a casa a 172€ circa appena. Si tratta dell'edizione Bluetooth con cassa da 40 millimetri, perfetta da abbinare a qualsiasi outfit.

Samsung Galaxy Watch 4: sconto di quasi 100€ su Amazon

Un assistente digitale avanzato, da tenere sempre al polso. Il perfetto alleato per gestire avvisi e notifiche tramite l'ottimo display AMOLED. A disposizione, tutto il supporto del celeberrimo sistema operativo WearOS (praticamente Android per wearable) personalizzato ad hoc per offrire il meglio su questo genere di dispositivi.

La salute e il benessere occupano una parte importante della scheda tecnica. La quantità di parametri che questo dispositivo può misurare stupisce: battito cardiaco, stima delle pressione sanguigna, realizzazione di un ECG, valutazione della composizione corporea, controllo della qualità del riposo notturno e non solo.

Ovviamente, anche lo sport è parte del nostro benessere quotidiano e questo dispositivo non si tira indietro nemmeno quando si tratta di tenere sotto controllo le tue performance. Il GPS integrato ti consentirà di monitorare alla con estrema precisione i dati relativi alla tua sessione di allenamento.

Non perdere l'occasione di portare adesso a casa l'eccezionale Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo pazzesco da Amazon. Puoi portarlo a casa a 172€ circa appena invece di 269€ circa. Il risparmio è di quasi 100€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.