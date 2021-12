Galaxy Watch 3: il wearable di Samsung si aggiorna con tante novità

Samsung Galaxy Watch 3 riceve un corposo aggiornamento che introduce alcune funzionalità provenienti direttamente dalla serie Galaxy Watch4. Benché è ormai molto probabile che Samsung Galaxy Watch 3 non vedrà mai l'arrivo di Wear OS 3, il sistema operativo di Google per dispositivi wearable realizzato assieme a Samsung e Fitbit, fa comunque piacere constatare che il colosso sudcoreano tiene a cuore l'esperienza di utilizzo della vecchia generazione di smartwatch.

Un grande aggiornamento per Samsung Galaxy Watch 3

La build R8x0CCU1CUK2 da 50 MB è attualmente in rilascio in Olanda e Belgio, segno che sarà presto esteso anche agli altri Paesi dell'Europa. All'interno dell'update, quindi, scopriamo che sono state introdotte le nuove watch face precedentemente esclusiva di Samsung Galaxy Watch4 e anche una nuova modalità per il sensore di caduta.

Ecco la lista delle nuove watch face disponibili nell'aggiornamento:

Premium Analog

Color Duo

Endangered Animal

Simple Classic White

Simple Classic Dark Green

Big Number

Cute Character

Animals

Active

Simple

La modalità ad alta intensità introdotta nell'update per Samsung Galaxy Watch 3 a livello del pannello di rilevamento di caduta, è ideale per gli sportivi impegnati in pratiche sportive ad alta intensità e ad alto rischio di caduta.

Una volta disponibile, l'update potrà essere scaricato tramite l'applicazione companion Galaxy Wearable.