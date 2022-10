Samsung Galaxy W23 e W23 Flip UFFICIALI: due foldable BELLISSIMI

In queste ore Samsung ha lanciato due nuovi foldable premium; si chiamano W23 5G e W23 Flip; sono dispositivi eccellenti che contengono 16 GB di memoria RAM, 512 GB di storage interno e non solo. Sono arrivati ieri in Cina ma rischiamo di non vederli mai da noi: ecco perché.

Samsung W23 e W23 5G: le caratteristiche complete

Praticamente, per chi non lo sapesse, si tratta di offerte premium personalizzate degli attuali Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 svelati da noi pochi mesi or sono (il 10 agosto, precisamente). Il modello W23 5G è l’erede spirituale del W22 5G del 2021, mentre il Flip… bhè, lo dice anche il nome.

In primo luogo, differiscono dai Galaxy Fold/Flip per via del design. Qui abbiamo bordi e cerniere placcate in oro; queste rifiniture sembrano derivare dalle tecnologie provenienti dagli orologi di fascia alta e la lucidatura è stata fatta a livello quasi nanometrkico. La struttura poi, risulta essere anche più sottile e flessibile. Curioso il motivo in metallo abbagliate e il logo al centro con scritto “cuore al mondo”.

Oltre a queste divergenze estetiche, si tratta di Galaxy Z Fodl e Flip sotto mentite spoglie; le caratteristiche sono identiche. Sul W23 troviamo anche la selfiecam UDC da 10 Mpx, le camere di punta con sensore da 50 Mpx, il processore Snapdragon 8+ Gen 1 al seguito e non solo. C’è anche uno schermo AMOLED da 6,7 pollici esterno e uno interno da quasi 8 pollici. La RAM è da 12 o 16 GB e lo storage arriva fino a 512 GB. I prezzi invece, sono altini e partono da 1379 dollari per il Flip fino ad arrivare a oltre 2200 dollari per il Fold premium. Non sappiamo se queste versioni arriveranno anche da noi.

Se desiderate il foldable europeo, vi suggeriamo Galaxy Z Fold4 5G in sconto su Amazon a 1674,64€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.