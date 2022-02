Samsung Galaxy Unpacked: potrete seguire l'evento nel METAVERSO

Dopo una serie di leak e teaser, Samsung è finalmente pronta a presentare i suoi nuovi smartphone e tablet. Il nuovo evento si terrà fra poche ore: in quest'occasione faremo la conoscenza della serie Galaxy S22, della gamma Galaxy Tab S8 e, forse, di nuove soluzioni software. Ora, la grande domanda è: “dove guardare Samsung Galaxy Unpacked 2022?” Questa piccola guida vi spiegherà come e dove guardare lo show. La grande novità è che quest'anno la compagnia terrà il suo evento attraverso il “metaverso”.

Samsung Galaxy Unpacked: a che ora si terrà?

Il primo evento dell'anno di Samsung si svolgerà oggi mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 16:00. All'evento di quest'anno, l'azienda presenterà il Galaxy S22, S22+ e Galaxy S22 Ultra. Ci saranno anche i Galaxy Tab S8, S8+ e Tab S8 Ultra.

Il primo posto per guardare l'evento Unpacked 2022 è attraverso il sito Web dell'azienda. La Newsroom dell'azienda si aggiornerà con un portale per guardare la diretta.

Naturalmente, il secondo posto ovvio dove andare è il canale YouTube della compagnia. La società probabilmente aggiungerà un live streaming alla pagina del canale per Unpacked 2022.

Sì, come afferma il titolo di questo articolo, l'OEM sudcoreano terrà il suo evento attraverso il metaverso. Questo è il primo anno in cui l'azienda non porterà il suo smartphone solo attraverso il proprio sito Web, ma anche attraverso il metaverso.

Gli spettatori potranno accedere a ciò che Samsung chiama “Samsung 837X“. L'evento si terrà in “Decentraland“, e il Samsung 837X è uno spazio virtuale in cui le persone non solo possono guardare un Samsung Unpacked 2022 in 2D, ma potranno anche esplorare l'ammiraglia dell'experience center di New York City, raccogliere NFT e andare in missione.

La società sta chiaramente aumentando i suoi sforzi in questo settore. Secondo Samsung, gli utenti che accedono come ospiti non otterranno “l'esperienza completa”, anche se non è ancora chiaro che tipo di esperienza offre Samsung.