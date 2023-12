Samsung Galaxy Tab S9+: un concentrato di potenza a soli 1030€

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta Android e magari possedete un telefono del costruttore sudcoreano, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Tab S9+ che grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 1030,60€, spese di spedizione comprese, e IVA inclusa con in omaggio il pratico caricabatterie da 45W. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio pertanto vi consigliamo di approfittarne adesso per non perdere l’occasione. Il modello in offerta è quello in colorazione “graphite”, con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM.

Samsung Galaxy Tab S9+: ecco perché comprarlo

Questo tablet di Samsung è un vero portento: il Galaxy Tab S9+ è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 12,4″ dai colori vividi e dai neri intensi, è perfetto per visualizzare i contenuti in streaming, per vedere film e serie TV e non solo. C’è perfino il refresh rate ad 120 Hz e il supporto all’HDR10+.

Come detto, il caricatore da 45W con cavo che sfrutta la USB Type-C è incluso in confezione e la batteria interna promette un giorno di utilizzo intenso con una singola ricarica. Non di meno, il tablet è certificato contro gli schizzi d’acqua e contro la polvere (IP68). Ha il telaio in alluminio e il vetro è protetto da un pannello super resistente. In confezione troverete anche la pratica S Pen (oltre al caricabatterie) che amplia le potenzialità del device stesso. Sotto la scocca c’è poi un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di altissimo profilo, coadiuvato da un modem Wi-Fi, da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna. Si può anche aggiungere una microSD per espandere lo spazio a vostra disposizione. Dulcis in fundo, sappiate che ci sono tante app preinstallate volte a migliorare la produttività che si può avere con un gadget del genere.

Costa 1030,60€ in super sconto su Amazon ma c’è la consegna celere e gratuita e si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.