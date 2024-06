Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a meno di 860 euro su Samsung.com

Tra le offerte più interessanti del giorno segnaliamo quella che ha per protagonista il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il tablet più completo della gamma Tab S9: grazie a tre promo incrociate disponibili sul sito ufficiale Samsung.com, il modello Wi-Fi da 14,6 pollici nella configurazione 12+256 GB è in vendita a 855 euro invece di 1.369 euro.

Tra i principali punti di forza di Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung si annoverano lo schermo da oltre 14 pollici con display Dynamic AMOLED 2X, la S Pen migliore di sempre e le ottime prestazioni del processore Snapdragon 8 Gen 2. L’offerta prevede inoltre la consegna gratuita e il pagamento fino a 30 rate a interessi zero.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in offerta a 855 euro sul sito Samsung.com

Galaxy Tab S9 Ultra passerà alla storia come il primo tablet in grado di sostituire un PC, anche per le persone che lavorano al computer. Merito del display AMOLED da 14,6 pollici, dell’ampia versatilità della S-Pen, delle eccellenti performance del processore Qualcomm, oltre alla tastiera che include il touchpad.

A fronte di un display da record, le dimensioni restano contenute: peso di 732 grammi e 5,5 millimetri di spessore sono i due numeri chiave. In più non rinuncia alla certificazione IP68, per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Il fiore all’occhiello, in ogni caso, è il Dynamic AMOLED 2X, un display dalla luminosità molto alta e con un refresh rate variabile tra 60 e 120 Hz. Promossa infine la batteria da 11.20 mAh, che consente di ottenere un’autonomia fino a 11/12 ore per la riproduzione video, fino a 8 ore per un utilizzo da ufficio e fino a 6 ore per un uso intenso.

Queste le promozioni che consentono al Samsung Galaxy Tab S9 Ultra di passare da un prezzo iniziale di 1.369 euro a un importo finale di 855 euro:

5% di sconto a carrello con la promo Samsung Festival (sconto pari a 68,45 euro)

con la promo Samsung Festival (sconto pari a 68,45 euro) 400 euro di rimborso con la promo Cashback Spring

con la promo Cashback Spring 5% di extra sconto a carrello completando l’acquisto su Samsung Shop App

Se sei interessato alla promozione, collegati alla pagina dedicata sul sito Samsung.com.