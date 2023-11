Samsung Galaxy Tab S9: oggi la cover keyboard è IN OMAGGIO su Amazon

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo tablet di punta Android e desiderate acquistare un prodotto di fascia altissima, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Tab S9 uscito pochissimi mesi fa sul mercato internazionale. Si tratta di un dispositivo eccellente, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal (come vuole la moda del momento) e con un prezzo di listino vantaggioso, anche perché in confezione troverete anche la pratica S Pen e il caricatore rapido da muro. Non di meno, con la promo su Amazon vi porterete a casa anche la cover keyboard (la custodia che funge anche da tastiera e che trasforma il gadget in un “mini-PC”) al prezzo speciale di soli 929,00€, spese di spedizione incluse. Siate veloci perché le scorte potrebbero terminare a breve; non lasciatevelo sfuggire a questa cifra.

Samsung Galaxy Tab S9: il tablet di punta che fa al caso vostro

Se cercate un tablet che sia in grado di offrire prestazioni di alto profilo e, al tempo stesso, che sia versatile anche per il gaming, per la visione dei contenuti, per la scrittura dei testi, questo Galaxy Tab S9 di Samsung è ciò che farò al caso vostro. Dispone di uno schermo da circa 11″ con tecnologia OLED e refresh rate fino a 120 Hz, vanta il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Ottimo il comparto fotografico e, come detto, c’è la S Pen inclusa in confezione (oltre al caricabatterie da 45W e alla cover keyboard) che rivoluziona l’esperienza d’uso del device.

Al prezzo di soli 929,00€ con tutti questi omaggi, con la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, con la possibilità di dilazionare il prezzo in comode rate, questo Samsung Galaxy Tab S9 è il best buy del giorno.

