Samsung Galaxy Tab S9 FE: sconto Amazon da RECORD (-150€) e caricatore IN REGALO

Oggi puoi portarti a casa il bellissimo Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo migliore di sempre: su Amazon puoi acquistarlo infatti a soli 399 euro invece di 549, al minimo storico assoluto per questo tablet Android di ultima generazione. E come se non bastasse ricevi in regalo anche il caricatore ufficiale.

Samsung Galaxy Tab S9 FE al minimo storico: la scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet Android di ultima generazione pensato per offrirti un’esperienza versatile e ricca di funzionalità, perfetta per soddisfare le tue esigenze quotidiane di lavoro, creatività e intrattenimento.

Cominciamo parlando del display TFT LCD PLS da 10.9 pollici, con cui potrai goderti un’ampia area di visualizzazione per guardare, creare e condividere i tuoi progetti. Potrai interagire con lo schermo non solo con le dita, ma anche con la S Pen inclusa nella confezione, resistente all’acqua, che ti permette di disegnare e scrivere liberamente sul pannello.

Un display che offre una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla funzione Vision Booster. Inoltre, il refresh rate a 90Hz assicura un’esperienza fluida e realistica durante la visione di contenuti multimediali.

Non preoccuparti della batteria perché la cella da 8000mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza problemi: infine, per non farsi mancare niente, ecco una scocca in metallo e la classificazione IP68 che lo rendono resistente all’acqua e alla polvere.

Non fartelo scappare e acquista Samsung Galaxy Tab S9 FE al minimo storico di 399 euro invece di 549.