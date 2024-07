Samsung Galaxy Tab S9 FE+, offerta top su Amazon: risparmi 137€

L’offerta perfetta per chi cerca un ottimo tablet Android versatile e potente il giusto, senza per questo dover spendere una fortuna. Lui è il Samsung Galaxy Tab S9 FE+, ottima proposta di fascia media del produttore coreano. Normalmente lo pagheresti quasi 720€, ma oggi è tuo con un imperdibile sconto del 19%: lo paghi solo 582€.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è dotato di un display da 12,4 pollici TFT LCD PLS, che offre una risoluzione nitida e colori vivaci, rendendo l’esperienza visiva piacevole sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La tecnologia PLS (Plane to Line Switching) garantisce ampi angoli di visione e una luminosità elevata, ideale per l’utilizzo all’aperto o in ambienti ben illuminati.

Sotto la scocca, il tablet è alimentato dal processore Exynos 1380, che assicura prestazioni fluide e reattive anche durante l’esecuzione di applicazioni impegnative o giochi con grafica avanzata. La RAM da 8GB consente di gestire il multitasking senza problemi, mentre la memoria interna di 128GB offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e applicazioni. Inoltre, lo spazio di archiviazione è espandibile tramite scheda microSD, fornendo ulteriore flessibilità per l’utente.

La batteria da 10.090 mAh fornisce un’autonomia prolungata che permette di utilizzare il tablet per un’intera giornata senza l’ansia di doverlo ricaricare. Il caricatore è incluso nella confezione.

Insomma, un tablet completo sotto tutti i profili. Non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora poco tempo. Mettilo subito nel carrello per averlo con un risparmio 137€.