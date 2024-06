Samsung Galaxy Tab S9 FE: il prezzo scivola sotto i 550€ (minimo storico)

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un formidabile tablet di fascia media che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. Oggi, poi, è tuo ad un prezzo semplicemente imperdibile: lo paghi 549€, cioè il minimo storico mai raggiunto da questo device su Amazon.

Dotato di un display IPS da 10.9 pollici con risoluzione di 2304 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantisce una buona esperienza visiva anche sotto la luce diretta del sole grazie alla regolazione automatica della luminosità.

Il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 1380, supportato da 6GB e 128GB di memoria interna. Questo hardware consente di gestire la maggior parte delle applicazioni e dei giochi con fluidità, anche se non raggiunge le prestazioni dei tablet di fascia alta. In termini di autonomia, la batteria da 8000 mAh supporta la ricarica rapida fino a 45W.

La S Pen inclusa offre una buona esperienza di scrittura e disegno, anche se non dispone di batteria per funzioni remote come sui modelli superiori. Il tablet funziona con Android 13 e l’interfaccia OneUI 5.1.1, con promesse di aggiornamenti software per cinque anni, garantendo una lunga durata del dispositivo.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è una scelta solida per chi cerca un tablet versatile e performante a un prezzo davvero, davvero molto competitivo. Non farti assolutamente scappare questa offerta…