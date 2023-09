Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ si mostrano online (FOTO)

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ si mostrano online in queste ore. Parliamo dei nuovissimi tablet di fascia media del colosso sudcoreano; approderanno sul mercato internazionale nelle settimane a venire. Oramai manca pochissimo al lancio dei nuovi terminal della linea Fan Edition. Saranno venduti in moltissimi mercati, anche in Europa. Oltre a conoscere questi device, vedremo presto il Galaxy S23 FE e i Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+: i nuovi midrange prossimi al debutto

In merito ai tablet, sappiamo che al momento sono emersi i primi render CAD basati sulle indiscrezioni trapelati. A riportare le news ci ha pensato il portale di WinFuture che ci ha permesso di vedere come saranno fatti i suddetti dispositivi.

Il Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ li possiamo vedere in tutto il loro splendore; avranno una scocca unibody in metallo e ovviamente disporranno del supporto per la S Pen. Anteriormente vediamo il pannello con cornici sottili e asimmetriche. Probabilmente il pennino si attaccherà magneticamente alla back cover. Il modello più piccolo vanterà una singola fotocamera sulla back cover, al contrario, il Plus disporrà di due lenti con flash LED.

La versione classica avrà uno schermo da 10,9 pollici, mentre l’FE+ dovrebbe disporre di un pannello da 12,4 pollici. Entrambi vanteranno la presenza del processore Exynos 1380 di casa Samsung. La RAM sarà da 8 o 12 GB a seconda del modello scelto. Lo storage invece, sarà da 128 o 256 GB. Si dice che i prezzi saranno di 529,00€ e 699,00€, rispettivamente. Forse vedremo anche le iterazioni con modulo 5G incluso.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Tab S7 FE che costa solo 427,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Lo trovate con consegna celere e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

