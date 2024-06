Samsung Galaxy Tab S9 FE, doppia offerta: con il cash back lo paghi solo 289€

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet di fascia media che offre un equilibrio tra prezzo e prestazioni estremamente notevole: ottimo display IPS LCD con risoluzione 2304 x 1440, chipset potente e tutte le funzionalità avanzate targate Samsung.

Oggi è il protagonista di una doppia offerta imperdibile: su Amazon lo trovi a solamente 489€, grazie ad un ottimo sconto del 25%; ma non finisce qua: registrandolo sul sito di Samsung, ottieni un cash back da ben 200€. Morale? Questo ottimo tablet Android lo paghi appena 289€. Praticamente regalato, considerata la sua ottima scheda tecnica.

A tal proposito, andiamo a vedere le sue caratteristiche principali. Il tablet è alimentato dal processore Exynos 1380, un chip a 5nm con otto core che offre prestazioni solide per le attività quotidiane e anche per alcuni giochi. Il modello in offerta è equipaggiato con 6GB di RAM, che offrono prestazioni adeguate anche con il multitasking più intenso.

Dal punto di vista della batteria, il Galaxy Tab S9 FE è dotato di una batteria da 8000 mAh, che garantisce un’autonomia sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Supporta anche la ricarica rapida a 45W, per un pieno di energia in tempi fulminii.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile ad un prezzo straordinariamente competitivo: acquistalo subito e non dimenticarti di chiedere il cash back, hai tempo fino al 24 giugno.