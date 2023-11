Samsung Galaxy Tab S9 con caricatore e cover-tastiera in omaggio su Amazon (-5%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il potentissimo tablet entro level della famiglia Galaxy Tab S9 di Samsung, costa solo 992,34€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie alle offerte folli del giorno presenti sulla nota piattaforma di e-commerce. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché il modello in questione che vi proponiamo (in colorazione “Graphite”) ha ben 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e presenta il caricatore da muro da 45W in confezione (che serve per alimentare la batteria da oltre 8400 mAh insita all’interno del terminale). Non di meno, avrete anche un ulteriore regalo: la cover tastiera sudcoreana che trasforma il prodotto in un miniPC. Cosa aspettate?

Samsung Galaxy Tab S9: il miglior tablet del momento

Il Galaxy Tab S9 di Samsung, un tablet fantastico in grado di fare qualsiasi cosa, vanta uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11″ che supporta la S Pen (che a proposito, è inclusa nella confezione di vendita): permette di vedere i contenuti al top in ogni condizione di luce, con colori saturi, vibranti e dettagli nitidi. C’è il modem Wi-Fi quindi si collegherà alle reti in modalità wireless o mediante l’hotspot del telefono. Il sistema operativo è Android 13 con skin One UI al seguito e il processore che fa muovere il terminale è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, con tanto di 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, il Tab S9 è impermeabile e gode della certificazione IP68.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 992,34€ con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore; si può dilazionare l’importo in comode rate e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

