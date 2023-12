Samsung Galaxy Tab S9 (128 GB): prezzo SPETTACOLARE su Amazon, prendilo ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Samsung veramente strepitoso che, grazie agli sconti folli presenti su Amazon, si porterà a casa con soli 883,18€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta essere un super best buy senza paragoni, un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista, vantaggioso più che mai grazie alla promozione dedicata.

Samsung Galaxy Tab S9: ecco perché comprarlo

Il modello in questione è in colorazione “grafite” e presenta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oltre allo schermo Dynamic AMOLED da 11″ con refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca batte un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso chipset di punta che ritroviamo in Galaxy S23 Ultra, per intenderci. La S Pen è inclusa nella confezione ed è semplicemente magnifica: migliora l’esperienza d’uso e rende il tablet un vero alleato della produttività. Non di meno, in confezione troverete anche il pratico caricabatterie da muro da 45W.

Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il pacco anche presso uno di tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano). C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Dulcis in fundo, citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? A soli 883,18€ questo Galaxy Tab S9 di Samsung è un super best buy, correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.