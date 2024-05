Samsung Galaxy Tab S8 Ultra in offerta al miglior prezzo di sempre: senza limiti

Oggi il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è tuo ad un prezzo bomba. Ciao, ciao prezzo di listino di quasi 1100€. Oggi lo paghi solamente 899€, con la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili al momento del checkout, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Sotto il cofano, il Galaxy Tab S8 Ultra è alimentato dal potente chipset Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide e reattive, sia durante il multitasking che nelle applicazioni più esigenti.

Nella confezione troverai anche la S Pen, che offre una latenza ridotta di soli 2,8 ms, rendendo l’esperienza di scrittura e disegno estremamente naturale e precisa. Può essere comodamente attaccata magneticamente al retro del dispositivo per la ricarica.

Il Galaxy Tab S8 Ultra eccelle anche nelle funzionalità multimediali, grazie ai suoi quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, che offrono un suono potente e avvolgente. Questo rende il tablet perfetto per guardare film, ascoltare musica o giocare. La batteria da 11.200 mAh garantisce un’autonomia prolungata, con supporto per la ricarica rapida a 45W, permettendo di ricaricare il dispositivo in circa 82 minuti​.

L’ecosistema di Samsung ha dalla sua più di qualche asso nella manica. Tra le altre cose, il Galaxy Tab S8 Ultra può essere utilizzato come un secondo schermo per il tuo laptop tramite l’app Second Screen di Samsung.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un dispositivo straordinario che combina un hardware potente, un display eccezionale e funzionalità avanzate: non farti assolutamente scappare questa offerta irripetibile.