Samsung Galaxy Tab S8+: sconto immediato di circa 310€

Solitamente vi portiamo tante offerte relative a tablet di casa Apple, di Amazon o di brand più o meno conosciuti. Il prodotto di cui vi parliamo oggi invece, è il tablet di Samsung, il Galaxy Tab S8+, un device eccezionale con processore di punta, uno schermo OLED da 12,4 pollici con refresh rate di 120 Hz e molto altro ancora. Pensate che la S Pen, il mitico e magico pennino capacitivo digitalizzatore è compreso nel costo del prodotto. Da oltre 1049,00€ oggi lo portate a casa con soli 740,92€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

Inutile dirvi che qui si possono risparmiare circa 310€ sul prezzo di listino. A questa cifra infatti (che è comunque elevatissima), vi portate a casa un gioiello che può fungere anche da computer, se lo accessoriate con le giuste periferiche. Il merito è di Samsung Dex, l’interfaccia operativa che trasforma i gadget mobili in postazioni fisse… “mobili”.

Samsung Galaxy Tab S8+: un’offerta da capogiro

Certo, il risparmio di circa 310€ si fa sentire. Un prezzo così basso non si vedeva da tantissimo tempo e se pensate che lui vanta un pannello OLED da 120 Hz mentre la concorrenza è ferma ancora ai mini-LED, capirete benissimo che lui è un prodotto top di gamma pensato per l’uso business/lavorativo.

La versione in sconto poi, dispone di ben 8 GB di memoria RAM e di ben 256 GB di Storage interno. Le app presenti a bordo poi sono eccellenti ed eccezionali e possono replicare, in tutta onestà, anche quelle più pesanti da computer. Il sistema operativo è Android 12 con skin One UI ma presto arriveranno le nuove iterazioni del firmware con tante novità al seguito.

A soli 740,92€ vi porterete a casa un gioiello di tablet, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.