Samsung Galaxy Tab S8: prestazioni al top con un PREZZO RIDOTTO con quest'offerta

Il mercato dei tablet Android ha poche alternative valide nella fascia alta e una di queste è, senza dubbio, il Samsung Galaxy Tab S8. Il modello più compatto ma non per questo meno interessante della gamma Tab S8 della casa coreana offre ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. La nuova offerta Amazon disponibile in questo momento rende il Samsung Galaxy Tab S8 ancora più conveniente.

Il tablet, infatti, è disponibile ad un prezzo scontato di 659 euro invece che 799 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di 140 euro che rende il tablet di Samsung un riferimento assoluto per chi è alla ricerca di un tablet Android con prestazioni al top garantite, in questo caso, dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Acquistando il tablet si ricevono 6 mesi di DAZN gratis (basta registrare il dispositivo su Samsung Members).

Samsung Galaxy Tab S8: prestazioni al top e prezzo accessibile per il punto di riferimento del mercato dei tablet Android

Il Samsung Galaxy Tab S8 può contare su di un display LCD da 11 pollici di diagonale con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da ben 8.000 mAh che garantisce un’autonomia superiore alla media.

Il tablet di Samsung, con i suoi 4 speaker stereo, è anche la scelta giusta per la fruizione di contenuti multimediali. A completare le specifiche c’è una fotocamera anteriore da 12 Megapixel oltre che una doppia fotocamera posteriore 13 + 6 Megapixel. Il sistema operativo è Android 12L. In confezione c’è anche la S-Pen.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 al prezzo scontato di 659,60 euro invece che 799 euro. Lo sconto di 140 euro rende il tablet la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo di fascia alta con Android 12L e un prezzo decisamente accessibile considerando l’elevato livello di performance. Con l’acquisto del tablet, inoltre, ci sono 6 mesi di DAZN gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.