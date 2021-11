Samsung Galaxy Tab S8: posticipato a causa del CoVid-19?

C'è una nuova indiscrezione in giro che suggerisce che a causa di un focolaio di Covid in una struttura Samsung, il colosso sudcoreano potrebbe ritardare il rilascio del tablet Galaxy Tab S8, senza ostacolare la data di uscita della gamma di punta Galaxy S22.

C'è un focolaio di contagiati CoVid-19 in una struttura di Samsung

Si legge che undici dipendenti nella torre R5 della Digital City di Samsung a Suwon in Corea siano risultati positivi al Covid; queste informazioni sono a nostra disposizione attraverso Super Roader, uno YouTuber ed ex dipendente di Samsung, che ha detto a LetsGoDigital che questo è anche il stesso edificio in cui i dipendenti dell'azienda sviluppano e testano nuovi dispositivi.

Unitamente a ciò, il rapporto afferma che Samsung ora adotterà misure più rigide rispetto al passato con i nuovi focolai: il 70% dei dipendenti è obbligato a lavorare da casa, il che significa che solo il 30% avrà accesso ai dispositivi degli sviluppatori nella R5. tower. Indubbiamente questo porterà ad un ritardo nel lancio del Samsung Galaxy Tab S8.

Ciò che vale la pena notare è che questo incidente presumibilmente non influenzerà il lancio del Samsung Galaxy S22, previsto per l'inizio di gennaio. Lo YouTuber ha caricato un nuovo video in cui parla della situazione, aggiungendo che Samsung dà la priorità alla sua serie S di smartphone rispetto alla data di uscita di un tablet della serie Tab.

Questo non è uno shock, considerando come l'OEM sudcoreanoa sia stata in grado di vendere circa 75 milioni di smartphone e solo 8 milioni di tablet nel primo trimestre del 2021, secondo un rapporto di IDC.

Comunque sia, un nuovo report suggerisce che l'azienda potrebbe posticipare comunque il debutto del Samsung Galaxy S22 di un mese per presentare prima il Samsung Galaxy S21 FE.

Per quanto riguarda i punteggi di riferimento, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha ottenuto 1215 punti nel test single-core di Geekbench. Questo è leggermente superiore al 1211 ottenuto dal Tab S8+. Infine, dallo screenshot del benchmark, possiamo vedere che esegue Android 12 out of the box. Non c'è dubbio che il tablet verrà fornito con la skin OneUI 4.0 basata su Android 12.