Samsung Galaxy Tab S8 non è MAI costato così poco (-280€)

Samsung Galaxy Tab S8 è uno dei tablet Android più richiesti sul mercato, caratterizzandosi per le numerose funzionalità all’avanguardia e per una costruzione di altissimo livello. Un dispositivo veloce ed affidabile, che può fare affidamento sul contributo dell’esclusiva S Pen per una produttività estrema nello studio e nel lavoro.

L’offerta terminerà a breve, non aspettare e completa l’ordine su Amazon oggi stesso: grazie ad uno sconto pazzesco del 30%, potrai ottenere Samsung Galaxy Tab S8 con appena 669 euro invece di 949 euro.

Minimo storico per Samsung Galaxy Tab S8

Quest’imperdibile tablet Samsung mette in risalto un bellissimo display LCD, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e diagonale di 11 pollici. Ottimo per le videochiamate, grazie ad una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP. L’elevata memoria interna da 256 GB fornisce spazio a volontà per dati, contenuti multimediali ed applicazioni.

Con il sistema operativo Android, supportato da 8 GB di RAM, le performance sono sempre al top. La S Pen inclusa con il Samsung Galaxy Tab S8 è un indispensabile strumento per scrivere appunti, disegnare e liberare la tua creatività. La modalità multischermo è decisamente utile per visualizzare più app simultaneamente, ognuna all’interno di una finestra separata.

Ci sono pochi modelli disponibili, quindi sii veloce e salva subito nel carrello il tuo Samsung Galaxy Tab S8 per risparmiare 280 euro: il tablet arriverà a casa in un lampo e senza costi di spedizione.