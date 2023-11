Samsung Galaxy Tab S8 in super offerta a 549€ da MediaWorld (ancora per poco)

Il Samsung Galaxy Tab S8 è tra i protagonisti assoluti delle ultime 48 ore della campagna Black Friday Gran Finale di MediaWorld. Fino alla mezzanotte di giovedì 30 novembre sarà possibile acquistarlo a soli 549€, in sconto di 40€ rispetto al prezzo più basso recente. Si tratta di un prezzo introvabile altrove, sia su Amazon che sul sito di Unieuro. Ecco il link all’offerta.

Galaxy Tab S8 è uno dei migliori tablet Android premium da 11 pollici oggi in circolazione. I suoi principali punti di forza sono il design di qualità superiore e prestazioni decisamente al top.

Il Galaxy Tab S8 di Samsung in offerta online su mediaworld.it monta un pannello da 11 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Si tratta di un ottimo display, che va a confermare l’ottimo lavoro che l’azienda coreana riesce a fare su questo specifico campo.

A colpire più di tutti però è in particolare il design. Il tablet si presenta con una finitura metallica, morbida al tatto e dotata di un eccellente trattamento oleofobico. Quando lo si tiene in mano, è difficile confonderlo o anche solo paragonarlo con un tablet di fascia media (o peggio ancora economica).

Lato prestazioni troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1, qui nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di espandere quest’ultima tramite una microSD. Infine, merita una menzione speciale la batteria da 8.000 mAh, con ricarica rapida da 45W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.