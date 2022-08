Samsung Galaxy Tab S8, il tablet dei tuoi sogni a prezzo SHOCK (-19%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo e versatile tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S8 ti permette di mettere le mani su uno dei migliori device di questi ultimi mesi pagandolo poco. Infatti, grazie allo sconto del 19%, solo oggi puoi acquistare il tablet del colosso sudcoreano ad appena 649€ mantenendo intatte tutte le caratteristiche ti assicurano un’esperienza di utilizzo di altissimo livello.

Il dispositivo di Samsung è per molti una valida alternativa al computer di casa: è leggero, compatto, monta una batteria di lunghissima durata, è in grado di avviare in un istante anche le applicazioni più pesanti e supporta la S Pen per darti modo di scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display.

Samsung Galaxy Tab S8 precipita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Realizzato con un telaio in alluminio che conferisce resistenza e leggerezza, il tablet di Samsung monta un bellissimo display da 11 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta gamma cromatica e una elevata luminosità. Sotto il telaio è presente un potentissimo processore di fascia alta in grado di assicurarti velocità di apertura delle app e massima reattività del sistema operativo, mentre la batteria di lunga durata è sempre al tuo fianco per un giorno intero.

Il tablet di Samsung ha tutto ciò di cui hai bisogno e solo per oggi puoi riceverlo a casa in appena 1 giorno al prezzo più economico di sempre. Mettilo subito nel carrello fintanto che è in sconto del 19% rispetto al prezzo di listino e con consegna rapida senza spese di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.