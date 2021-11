Samsung Galaxy Tab S8 FE: ecco quando arriverà

Secondo quanto riferito, Samsung Galaxy Tab S8 FE verrà lanciato verso la fine del 2022. All'inizio di quest'anno, nel mese di maggio precisamente, l'OEM sudcoreano ha svelato il Galaxy Tab S7 FE e ora un nuovo rapporto afferma che l'azienda si sta preparando per portare in commercio il suo successore, soprannominato Tab S8 FE. Come indica il nome stesso, sarà una variante “lite” del futuro Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8 FE: cosa sappiamo ad oggi?

È interessante notare che il gigante sudcoreano deve ancora lanciare i prodotti della serie Galaxy Tab S8, che secondo quanto riferito includeranno Tab S8, S8+ e S8 Ultra. Questi terminali dovrebbero essere lanciati all'inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda il Galaxy Tab S8 FE, il gadget in questione dovrebbe essere lanciato verso la fine del prossimo anno, ovvero nel quarto trimestre (Q4) del 2022. Dovrebbe essere alimentato dall'Exynos 2200 dell'azienda o da un SoC Qualcomm Snapdragon.

Il Tab S8 standard dovrebbe presentare un pannello LCD TFT LTPS da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120HZ. Si dice che disporrà di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oltre a uno snapper frontale da 8 megapixel. Verrà alimentato da una batteria da 8.000 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 45 W.

D'altra parte, il Galaxy Tab S8+ dovrebbe presentare un display OLED da 12,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, sensore di impronte digitali sullo schermo. Verrà fornito con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, una fotocamera frontale da 8 megapixel, un'interfaccia utente basata su Android, una batteria da 10.090 mAh e una ricarica rapida da 45 W.

Il modello di fascia alta della gamma, il Galaxy Tab S8 Ultra, verrà fornito con un display OLED da 14,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo. Conterrà fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Nel reparto fotocamere, ci sarà un obiettivo grandangolare da 8 megapixel e una snapper frontale ultra-wide da 5 megapixel. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.