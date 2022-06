Samsung Galaxy Tab S7 FE: un must per lo streaming, in super offerta

Un tablet specifico per ogni utilizzo? Meglio non scendere a compromessi quando hai la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 549 euro, invece di 699. Grazie a MediaWorld potrai anche attivare l’opzione Tasso Zero e pagarlo in comode rate da 27,45 euro al mese, senza interessi.

Samsung Galaxy Tab S7 FE è un tablet fortemente votato a chi ama lo streaming. Infatti, il suo incredibile display da 12,4″ permette a chiunque di immergersi in ciò che sta vedendo. Film, serie TV, giochi e tanto altro sarà come vederli dal televisore di casa. Colori brillanti e suono cristallino sono la ciliegina sulla torta.

Tra l’altro il suo design compatto rende questo dispositivo facilmente trasportabile, nonostante il suo ampio schermo. Pesa decisamente poco quindi la sua portabilità è ancora più efficiente. Sarà il tuo compagno di viaggio e di avventure, su questo non ci sono dubbi.

Autobus, metro, treno, aereo o auto avrai sempre con te il contenitore perfetto delle tue passioni. Non potrai più farne a meno. Un vero e proprio gioiello dello streaming visto che la sua mega batteria da 10.090mAh garantisce una durata davvero stratosferica.

Con il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab S7 FE potrai goderti le tue maratone di serie TV per ben 13 ore di fila senza doverlo ricaricare. Inoltre, non dovrai attendere molto prima che la carica si completi perché è dotato della tecnologia Ricarica Super Rapida da 45W, che fa il pieno di energia in pochi minuti.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: la potenza nelle tue mani

Il fantastico Samsung Galaxy Tab S7 FE sarà il tuo tablet Android definitivo. Non solo il suo ecosistema è pratico e immediato, ma il processore di cui è dotato rende tutto più veloce ed efficiente. Il Chipset Qualcomm Snapdragon 778G ad alte prestazioni è una vera bomba che ti lascerà senza fiato.

Potenza e fluidità sono garantite dal suo funzionamento sempre preciso e affidabile. Lavorare in multitasking è un gioco da ragazzi e potrai lanciare fino a tre applicazioni contemporaneamente. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ha tutto ciò che ti serve per dormire sonni tranquilli.

In più, con la pratica S Pen, inclusa nella confezione, trasformi il tuo Samsung Galaxy Tab S7 FE in un pratico foglio digitale su cui scrivere, disegnare, annotare e fare degli schizzi. Tra l’altro, se lo usi anche per studiare, potrai sottolineare parti del testo che vuoi ricordare.

Insomma, MediaWorld ti sta facendo un ottimo regalo. Acquista il fantastico Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 549 euro, invece di 699. Però non perdere tempo perché offerte simili terminano velocemente.

