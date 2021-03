Sei in cerca di un tablet con cui seguire le tue lezioni online? Samsung Galaxy Tab S7 è in offerta su Amazon a soli 721,99€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 127,01€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab S7: il dispositivo che stavi cercando

Dal design elegante e lineare, questa versione di Samsung Galaxy S7 viene resa ulteriormente appagante dalla colorazione Mystic Black.

Il display LTPS LCD da 11 pollici a 120 Hz offre un’esperienza visiva di alto livello: il dispositivo è infatti adatto anche alla visione di contenuti multimediali. Grazie alle sue cornici sottili, l’aspetto ottico è finanche immersivo.

Il processore Qualcomm Snapdragon 865+ abbinato ai 6GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono il tablet scattante e prestante nelle sue funzioni quotidiane. Può essere utilizzato anche per il gaming grazie alla potenza certificata. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1 TB grazie a una MicroSD.

Degna di nota è la batteria da 8000mAh con cui arrivare a fine giornata senza alcun problema.

La presenza della S Pen è ciò che rende questo tablet perfetto per gli studenti o per chi lavora in smart working. Grazie a questo dispositivo è possibile convertire il device in un vero e proprio quaderno su cui prendere note o disegnare a proprio piacimento.

La bassa latenza e i 4096 livelli di pressione sono garanti di un’esperienza senza limiti.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab S7 su Amazon a soli 721,99€ collegandoti a questo indirizzo. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Consegne gratuite anche sul primo ordine. Questo tablet Samsung, infine, è idoneo al programma CreditLine di Confidis con cui rateizzare la spesa fino a ventiquattro comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet