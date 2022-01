Samsung Galaxy Tab S7 FE è l'offerta a tempo pazza di Unieuro

Samsung Galaxy Tab S7 FE non solo è uno dei migliori tablet Android in commercio, ma è anche l'offerta a tempo più pazza di sempre che trovi online su Unieuro. Mettilo nel carrello a soli 449,90 euro, invece di 649,90 euro. La promozione scade il 27 gennaio 2022, salvo ovviamente esaurimento scorte che, con Unieuro, a questi prezzi, è dietro l'angolo. Display da 12.4 pollici, tecnologia WiFi, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione sono solo alcune delle incredibili caratteristiche di questo modello.

Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi a un prezzo bassissimo

Il fantastico Samsung Galaxy Tab S7 FE è un ottimo tablet Android. Il suo design compatto è semplice, ma allo stesso tempo molto elegante. Raffinato e discreto, la fotocamera da 8MP è alloggiata sul retro accompagnando le linee di questo device. Nonostante il suo grande display da 12.4 pollici, la sua forma sottile assicura una comoda e confortevole presa. Altro punto a favore dell'estetica è la sua iconica colorazione Mystic Black davvero affascinante.

Samsung Galaxy Tab S7 FE è dotato di un chipset Snapdragon 750G ad alte prestazioni che ti sorprenderà per la sua potenza in grado di conferire estrema velocità e reattività al dispositivo. Potrai lavorare senza problemi in multi-tasking e lanciare contemporaneamente fino a 3 app. Con 64GB di spazio di archiviazione, potrai godere di oltre 1TB di memoria se deciderai di inserire una scheda microSD. Il processore è un Octa-Core da 4+64GB di memoria.

Un altro pezzo forte di questo tablet Android eccezionale è la batteria da 10.090 mAh che ti accompagna nelle tue giornate più impegnative o di svago. Potrai goderti le maratone di serie TV in completa portabilità grazie alla sua autonomia che raggiunge le 13 ore. Inoltre, grazie alla Ricarica Super Rapida da 45 W potrai fare il pieno di energia in poco tempo.

Altro punto di forza è la S Pen inclusa che offre un'esperienza di scrittura naturale mai vista prima. Potrai trasformare in tempo reale i tuoi appunti scritti a mano in testo, modificandolo poi con semplici gesti. Quando hai finito di utilizzarla, la agganci al supporto magnetico posizionato a lato così sarà sempre pronta all'uso dato che non ha bisogno di essere ricaricata.

Cosa stai aspettando? Metti nel carrello questo Samsung Galaxy Tab S7 FE e acquistalo a soli 449,90 euro, invece di 649,90 euro, grazie alla meravigliosa offerta a tempo di Unieuro.