Samsung Galaxy Tab S7 FE: meno di 400€ per un tablet PAZZESCO

Oggi vi parleremo di un tablet di fascia media perfetto per il lavoro, lo svago e lo studio; si chiama Galaxy Tab S7 FE ed è realizzato da Samsung. Grazie alle offerte folli presenti sul sito di Amazon poi, è disponibile al prezzo speciale di 397,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in sconto è quello in colorazione grigia con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: top dal prezzo low-cost

Il Galaxy Tab S7 FE presenta un design elegante e moderno che richiama i tratti distintivi della linea di tablet Samsung. Con un peso di 608 grammi e uno spessore di 6,3 mm, è sorprendentemente sottile e leggero. Presenta una scocca in metallo che conferisce al tablet un aspetto premium e una sensazione di solidità.

C’è poi un display da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA+ (2560 x 1600 pixel) che permette di godere di una straordinaria esperienza visiva. La qualità dell’immagine è eccezionale, con colori vibranti e dettagli nitidi. Non di meno, è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 750G, coadiuvato da 4 GB di RAM: è in grado di gestire facilmente applicazioni complesse, giochi e attività multitasking senza problemi e risulta essere una scelta valida sia per gli studenti che per i giovani professionisti che vogliono fare operazioni di alto livello con il suddetto gadget.

L’audio è gestito da quattro altoparlanti stereo, offrendo un suono straordinario per un’esperienza di visione e ascolto immersiva. Esegue Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata Samsung One UI e la batteria da 10.090 mAh permette di avere un’eccezionale autonomia; può durare anche un’intera giornata con una singola carica. Con un prezzo di soli 397,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Il Samsung Galaxy Tab S7 FE è il device da acquistare oggi su Amazon.

