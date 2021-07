Siete alla ricerca di un nuovo tablet potente, performante ed elegante? Samsung Galaxy Tab S7+ è in offerta su Amazon a soli 792,94 euro nella versione dotata di chip 5G. Il ribasso del 31% corrisponde a uno sconto effettivo di ben 356 euro che rende l'acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab S7+: caratteristiche principali

L'ampio display a 120Hz Super AMOLED da 12.4 pollici rende la visione dei contenuti immersiva e ottimizzata. Grazie ai suoi bordi sottili, l'esperienza è ancora più impressionate. Il processore Qualcomm Snapdragon 865+ abbinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono il dispositivo scattante, veloce e potente sia nelle funzioni quotidiane che per il gaming. La memoria di archiviazione può essere espansa fino a 1 TB grazie a una MicroSD.

La batteria da 10090mAh è il punto forte del Tab S7+ e consente di utilizzare questo tablet per ore consecutive senza mai doversi preoccupare della carica. La presenza della S Pen comprensa nel prezzo è rivoluzionaria in quanto permette di utilizzare questo device come un taccuino su cui prendere appunti o disegnare. La penna, inoltre, supporta 4096 livelli di pressione.

Tratti distintivi di Samsung Galaxy Tab S7+ sono la certificazione Eye Care e l'aggiunta di quattro speaker AKG con Dolby Atmos. Sono presenti due fotocamere: una frontale da 8 MP e una posteriore da 13 MP. Tutto questo può essere vostro a soli 792,94 euro invece dei 1.149,00 euro di listino. Vi basta collegarvi a questo indirizzo e procedere all'acquisto per ricevere il dispositivo in meno di 48 ore lavorative grazie alla spedizioni Prime.

