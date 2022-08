Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tablet BELLO e potente a prezzo REGALO

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in offerta su Amazon a un prezzo che non è possibile farsi scappare, a maggior ragione se consideri che si tratta del tablet di fascia media di Samsung con tanto di stylus S Pen inclusa in confezione. Solo oggi, infatti, puoi acquistarlo con il 28% di sconto che lo fa crollare ad appena 286€, un prezzo impossibile da ignorare considerando l’ottimo design e la scheda tecnica assolutamente in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Al prezzo più conveniente di sempre hai finalmente la possibilità di ricevere direttamente a casa un tablet bello, completo e in grado di svolgere qualsiasi task: lo puoi utilizzare per navigare in rete, guardare contenuti multimediali, accedere alle più importanti piattaforme di streaming, chattare con i tuoi amici, giocare, ascoltare musica, studiare, lavorare e molto altro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite crolla di prezzo su Amazon con la S Pen inclusa

Frontalmente è presente un bellissimo display da 10.4 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e ottimi angolo di visuale, mentre sotto il cofano il potente processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. La batteria da 7040 mAh è ottimizzata per garantirti una giornata piena di utilizzo senza problemi, mentre il pieno supporto alla S Pen ti permette di scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display.

Non farti scappare questa ottima occasione per ricevere a casa il valido tablet di fascia media di Samsung ora che è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.