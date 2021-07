Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in promozione su Amazon a €261,90. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 35% che corrisponde a uno sconto effettivo di €138.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Se sei alla ricerca di un nuovo tablet, Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il dispositivo che fa al caso tuo. Corredato di S Pen, infatti, questo ti consente di avere un prodotto che può adattarsi a più esigenze. Inoltre disponibile in colorazione Oxford Grey è un vero e proprio gioiellino per gli occhi.

Il display montato ha un'ampiezza di 10,4 pollici che rende la visione dei contenuti molto ottimizzata. Non è da sottovalutare la risoluzione Wuxga+ che assieme alle cornici abbastanza sottili amplificano quella che è l'esperienza complessiva.

Il cuore pulsante di questo tablet è un processore octa-core e viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Tali specifiche consentono di poter utilizzare il dispositivo in modo fluido e dinamico. Inoltre, in caso di esigenza, la memoria può essere espansa attraverso l'utilizzo di una semplice MicroSD.

La presenza della S Pen consente all'utilizzatore di trasformare questo device in un vero e proprio quaderno su cui prendere appunti oppure disegnare a proprio piacimento. I 4096 livelli di pressione supportati, infatti, restituiscono un'esperienza realistica come se si stesse scrivendo su carta.

Sono poi presenti una fotocamera frontale, una fotocamera posteriore da 8 e 5 megapixel e un doppio speaker con Dolby atmos & sound per godere della massima qualità. In conclusione, la batteria ha un valore tipico di 7040 mAh e supporta la ricarica rapida per essere sempre sul pezzo.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab S6 Lite su Amazon soli €261,90. Acquistalo e ricevilo casa in pochissimo tempo gratuitamente. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri prime che per i clienti standard. In più, l'acquisto può essere effettuato con un unico pagamento o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

