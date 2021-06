Samsung Galaxy Tab S6 lite è in offerta esclusiva a soli €249,00. Il ribasso del 38% corrisponde uno sconto effettivo di €150,90 che rende l’acquisto un affare. Per poter accedere a questa promozione Prime Day è richiesta la sottoscrizione obbligatoria all'abbonamento, iscriviti subito gratuitamente.

Le spedizioni sono gratuite e disponibili in appena una giornata lavorativa.

Bello, potente ed economico: Samsung Galaxy Tab S6 lite

Se sei in cerca di un tablet, togliti il pensiero grazie a questo Prime Day e acquista subito Samsung Galaxy Tab S6 lite. Completo di tutto, il dispositivo include al suo interno la S Pen per iniziare a divertirsi sul display proprio come se si stesse disegnando o scrivendo su carta. I 4096 livelli di pressione restituiscono un feedback eccezionale.

Puoi guardare sia film che lavorare senza mai doverti preoccupare. Il display ha infatti un'ampiezza di 10,4 pollici in risoluzione Wuxga+ che garantisce una qualità elevata.

Il processore è un octa core e grazie ai suoi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione ti consente di aprire più applicazioni alla volta senza mai dover aspettare il caricamento. Inoltre, se ne hai bisogno, la memoria può essere espansa fino a un massimo di 1TB con una semplice MicroSD.

Infine la batteria da 7040 mAh ti permette di passare fuori casa una giornata all'insegna della tranquillità senza dover portare per forza con te il caricatore. Come attestato, infatti, puoi goderti fino a circa 13 ore di riproduzione film senza mai restare a secco.

Puoi acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S6 lite su Amazon a soli €249 grazie al Prime Day. Acquistalo oggi e ricevilo in appena un giorno. Inoltre puoi optare per la rateizzazione del pagamento a tasso zero grazie al programma CreditLine di Confidis. Sceglilo direttamente in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

