Samsung Galaxy Tab S6 Lite con il 25% di sconto? FOLLIA del Prime Day

Il Prime Day rappresenta la tua occasione d’oro per mettere le mani sul super tablet economico Samsung Galaxy Tab S6 Lite in questa offerta di Amazon. Ad appena 336€ con il 25% di sconto, ora è il momento migliore per mettere nel carrello il device del colosso sudcoreano con tanto di S Pen inclusa.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design piacevole, appagante e giovanile, il team di Samsung è riuscito a confezionare un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite crolla su Amazon in occasione del Prime Day

Apprezzato da molti per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rende spesso un validissimo sostituto a un notebook di fascia economica, Samsung Galaxy Tab S6 Lite vede la presenza di un bel display da 10.4 pollici ad alta risoluzione con il supporto alla S Pen per disegnare, scrivere e prendere appunti direttamente sul pannello touch come se fosse un foglio di carta.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potente processore octa core pensato per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e una batteria di lunga durata.

Cogli al volo l’occasione del Prime Day e metti subito nel carrello il super tablet Samsung di fascia media al prezzo più conveniente del momento. Può essere tuo con il 25% di sconto fino alle 23:59 del 12 ottobre, ma ti consigliamo di non perdere altro tempo e acquistarlo in questo momento per evitare aumenti di prezzo oppure indisponibilità per problemi di scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.