Sei in cerca di un tablet per la scuola? Samsung Galaxy Tab S5e è in offerta su Amazon a soli 427,00€. Il piccolo ribasso del 5% corrisponde a uno sconto effettivo di 22,00€ che rende l’acquisto più economico. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab S5e: perché sceglierlo

Il design lineare e semplice di Samsung Galaxy Tab S5e non lo fa passare inosservato. Grazie alla sua colorazione Black acquista un tocco di eleganza aggiuntivo.

Grazie al suo display Super AMOLED da 10.5 pollici assicura una visione dei contenuti immersiva e soddisfacente. Le cornici sottili garantiscono un’esperienza amplificata.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 670 Octa Core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo dinamico. La memoria, inoltre, può essere espanda attraverso l’utilizzo di una microSD.

Trattandosi di un tablet completo, il dispositivo vanta una fotocamera posteriore con obiettivo da 13 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel. In questo modo si può partecipare a videoconferenze e lezioni con il massimo della qualità.

Spicca la batteria che ha un valore tipico di 7040mAh e assicura un utilizzo prolungato fino a 14,5 ore. La carica, inoltre, avviene mediante Ricarica Rapida.

Degni di nota sono anche i quattro altoparlanti AKG che erogano un suono potente e ricco sia nei toni alti che nei toni bassi.

In confezione, infine, sono sempre inclusi il dispositivo, il cavo di alimentazione e il caricabatterie.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab S5e a soli 427,00€ su Amazon nella sua colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per chi effettua il primo acquisto. In conclusione, il tablet può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo come metodo di pagamento per maggiori informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet